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Вследствие удара РФ на Харьковщине пострадал пожилой мужчина: куда «прилетело»

Происшествия 08:40   24.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Вследствие удара РФ на Харьковщине пострадал пожилой мужчина: куда «прилетело» Скриншот

О ситуации с обстрелами на Харьковщине, а также жертвах из-за ударов россиян проинформировал утром 24 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, накануне утром враг ударил по Купянскому району. Вследствие обстрелов есть пострадавший.

«10:30, Купянский р-н, с. Двуречная. В результате обстрела пострадал мужчина 66 лет, госпитализирован», – написал Синегубов.

В свою очередь, в полиции уточнили, что по селу «прилетел» FPV-дрон, также поврежден частный дом.

Также начальник ХОВА добавил, что в течение суток из населенных пунктов Боровского и Купянского направлений удалось эвакуировать 38 людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 08:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с обстрелами на Харьковщине, а также жертвах из-за ударов россиян проинформировал утром 24 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".