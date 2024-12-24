Вследствие удара РФ на Харьковщине пострадал пожилой мужчина: куда «прилетело»
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О ситуации с обстрелами на Харьковщине, а также жертвах из-за ударов россиян проинформировал утром 24 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, накануне утром враг ударил по Купянскому району. Вследствие обстрелов есть пострадавший.
«10:30, Купянский р-н, с. Двуречная. В результате обстрела пострадал мужчина 66 лет, госпитализирован», – написал Синегубов.
В свою очередь, в полиции уточнили, что по селу «прилетел» FPV-дрон, также поврежден частный дом.
Также начальник ХОВА добавил, что в течение суток из населенных пунктов Боровского и Купянского направлений удалось эвакуировать 38 людей.
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- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с обстрелами на Харьковщине, а также жертвах из-за ударов россиян проинформировал утром 24 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".