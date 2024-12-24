Вследствие удара РФ на Харьковщине пострадал пожилой мужчина: куда «прилетело»

О ситуации с обстрелами на Харьковщине, а также жертвах из-за ударов россиян проинформировал утром 24 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, накануне утром враг ударил по Купянскому району. Вследствие обстрелов есть пострадавший.

«10:30, Купянский р-н, с. Двуречная. В результате обстрела пострадал мужчина 66 лет, госпитализирован», – написал Синегубов.

В свою очередь, в полиции уточнили, что по селу «прилетел» FPV-дрон, также поврежден частный дом.

Также начальник ХОВА добавил, что в течение суток из населенных пунктов Боровского и Купянского направлений удалось эвакуировать 38 людей.