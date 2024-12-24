Что известно о заявленном РФ прорыве в пригород Купянска – данные ISW
В Институте изучения войны (ISW) подтвердили некоторые успехи россиян на Купянском направлении, однако аналитики также опровергли ряд заявлений оккупантов.
Некоторые продвижения врага на Купянщине видно на геолокационных кадрах, уточнили в ISW.
«Российские войска недавно продвинулись во время усиленного штурма механизированного взвода на трассе Р-79 в южном Загрызово (к западу от Сватового)», – отметили аналитики.
Тем временем один из российских блогеров заявил, что враг прорвался еще и в пригород Купянска.
«Российские блогеры также утверждали, что российские войска продвигаются у Лозовой (юго-восточнее Купянска) и Зеленого Гая (к западу от Сватового) по направлению к Боровой (оба к западу от Сватового), а также от Первомайского (к западу от Сватового) в направлении Чернещины (юго-западнее Сватового)», – уточнили в Институте изучения войны.
Однако ни одно из этих заявлений в ISW не подтвердили, так как не нашли этому доказательств.
На Харьковском направлении ситуация осталась без изменений – хотя враг постоянно штурмует наши позиции, прорваться на каком-либо участке ему так и не удалось.
Читайте также: Экс-заключенных и неопытных бойцов отправляет РФ на «мясные штурмы» – ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что известно о заявленном РФ прорыве в пригород Купянска – данные ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 07:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) подтвердили некоторые успехи россиян на Купянском направлении, однако аналитики и опровергли ряд заявлений оккупантов.".