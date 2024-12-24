Что известно о заявленном РФ прорыве в пригород Купянска – данные ISW

В Институте изучения войны (ISW) подтвердили некоторые успехи россиян на Купянском направлении, однако аналитики также опровергли ряд заявлений оккупантов.

Некоторые продвижения врага на Купянщине видно на геолокационных кадрах, уточнили в ISW.

«Российские войска недавно продвинулись во время усиленного штурма механизированного взвода на трассе Р-79 в южном Загрызово (к западу от Сватового)», – отметили аналитики.

Тем временем один из российских блогеров заявил, что враг прорвался еще и в пригород Купянска.

«Российские блогеры также утверждали, что российские войска продвигаются у Лозовой (юго-восточнее Купянска) и Зеленого Гая (к западу от Сватового) по направлению к Боровой (оба к западу от Сватового), а также от Первомайского (к западу от Сватового) в направлении Чернещины (юго-западнее Сватового)», – уточнили в Институте изучения войны.

Однако ни одно из этих заявлений в ISW не подтвердили, так как не нашли этому доказательств.

На Харьковском направлении ситуация осталась без изменений – хотя враг постоянно штурмует наши позиции, прорваться на каком-либо участке ему так и не удалось.