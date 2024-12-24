Що відомо про заявлений РФ прорив у передмістя Куп’янська – дані ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) підтвердили деякі успіхи росіян на Куп’янському напрямку, проте аналітики також спростували низку заяв окупантів.

Деякі наступи ворога на Куп’янщині видно на геолокаційних кадрах, уточнили в ISW.

“Російські війська нещодавно просунулися під час посиленого штурму механізованого взводу на трасі Р-79 у південному Загризово (на захід від Сватового)”, – зазначили аналітики.

Тим часом один із російських блогерів заявив, що ворог прорвався ще й у передмістя Куп’янська.

“Російські блогери також стверджували, що російські війська просуваються біля Лозової (на південний схід від Куп’янська) і Зеленого Гаю (на захід від Сватового) у напрямку до Борової (обидва на захід від Сватового), а також біля Першотравневого (на захід від Сватового) у напрямку Чернещини (на південний захід від Сватового)”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Однак жодну з цих заяв в ISW не підтвердили, оскільки не знайшли цьому доказів.

На Харківському напрямку ситуація залишилася без змін – хоча ворог постійно штурмує наші позиції, прорватися на якійсь ділянці йому так і не вдалося.