Що відомо про заявлений РФ прорив у передмістя Куп’янська – дані ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) підтвердили деякі успіхи росіян на Куп’янському напрямку, проте аналітики також спростували низку заяв окупантів.
Деякі наступи ворога на Куп’янщині видно на геолокаційних кадрах, уточнили в ISW.
“Російські війська нещодавно просунулися під час посиленого штурму механізованого взводу на трасі Р-79 у південному Загризово (на захід від Сватового)”, – зазначили аналітики.
Тим часом один із російських блогерів заявив, що ворог прорвався ще й у передмістя Куп’янська.
“Російські блогери також стверджували, що російські війська просуваються біля Лозової (на південний схід від Куп’янська) і Зеленого Гаю (на захід від Сватового) у напрямку до Борової (обидва на захід від Сватового), а також біля Першотравневого (на захід від Сватового) у напрямку Чернещини (на південний захід від Сватового)”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
Однак жодну з цих заяв в ISW не підтвердили, оскільки не знайшли цьому доказів.
На Харківському напрямку ситуація залишилася без змін – хоча ворог постійно штурмує наші позиції, прорватися на якійсь ділянці йому так і не вдалося.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 07:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) підтвердили деякі успіхи росіян на Куп’янському напрямку, проте аналітики також спростували низку заяв окупантів.".