Було чотири тисячі ударів, поранені 196 дітей: як минув рік на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив річні підсумки щодо обстрілів та евакуації на Харківщині.
За його даними, всього протягом року ворог обстріляв область майже чотири тисячі разів.
“Звичайно, ворог змінив свою тактику порівняно з минулим роком. Крім ракет, яких у нас було 441, застосовує керовані авіабомби. Отже, 1433 керовані авіабомби різних абсолютно типів і, за непідтвердженими, поки що, даними, Тритони по Вовчанську були застосовані. Звичайно, реактивні системи залпового вогню і інші види озброєння. Якщо брати місто Харків 261 обстріл, ми зафіксували, включаючи вчорашні”, – сказав Синєгубов.
Знищені або зруйновані понад 10 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.
“Це, на жаль, багатоквартирні, багатоповерхові будинки, і приватні – майже 6 тисяч. Традиційно, школи, дитячі садочки, інші навчальні заклади, лікарні, заклади культури, вокзали й інші наші об’єкти. Дуже важлива інформація, що загинуло 420 цивільних, з них 18 – це були діти, поранена 641 особа, з них 196 – це дітки. Це лише інформація за рік. Окремо є інформація по місту Харкову. 969 будинків у нас пошкоджено”, – додав Синєгубов.
Він також уточнив, що з весни цього року продовжується евакуація цивільних. Так за цей час із населених пунктів Куп’янського напрямку змогли вивезти майже шість тисяч мешканців, а Борівського – близько чотирьох тисяч.
Читайте також: Харків на Різдво атакували 17 «Шахедів» та 13 ракет — ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Було чотири тисячі ударів, поранені 196 дітей: як минув рік на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 12:02;
Кореспондент Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив річні підсумки щодо обстрілів та евакуації на Харківщині.".