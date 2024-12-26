Было четыре тыс ударов, ранены 196 детей: как прошел год на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел годовые итоги, касающиеся обстрелов и эвакуации на Харьковщине.

По его данным, всего в течение года враг обстрелял область почти четыре тысячи раз.

«Конечно, враг изменил свою тактику по сравнению с прошлым годом. Кроме ракет, которых у нас было 441, применяет управляемые авиабомы. Значит, 1433 управляемых авиабомб разных абсолютно типов и, по неподтвержденным, пока что данным, Тритоны по Волчанску были применены. Конечно, реактивные системы залпового огня и другие виды оружия. Если брать город Харьков – 261 обстрел мы зафиксировали, включая вчерашние», – сказал Синегубов.

Уничтожены или разрушены более 10 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

«Это, к сожалению, многоквартирные, многоэтажные дома и частные – почти 6 тысяч. Традиционно школы, детские сады, другие учебные заведения, больницы, учреждения культуры, вокзалы и другие наши объекты. Очень важная информация, что погибли 420 гражданских, из них 18 – это были дети, ранен 641 человек, из них 196 – это детки. Это только информация за год. Отдельно есть информация по городу Харькову: 969 домов у нас повреждено», – добавил Синегубов.

Он также уточнил, что с весны этого года продолжается эвакуация гражданских. Так за это время из населенных пунктов Купянского направления смогли вывезти почти шесть тысяч жителей, а Боровского – около четырех тысяч.