Было четыре тыс ударов, ранены 196 детей: как прошел год на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел годовые итоги, касающиеся обстрелов и эвакуации на Харьковщине.
По его данным, всего в течение года враг обстрелял область почти четыре тысячи раз.
«Конечно, враг изменил свою тактику по сравнению с прошлым годом. Кроме ракет, которых у нас было 441, применяет управляемые авиабомы. Значит, 1433 управляемых авиабомб разных абсолютно типов и, по неподтвержденным, пока что данным, Тритоны по Волчанску были применены. Конечно, реактивные системы залпового огня и другие виды оружия. Если брать город Харьков – 261 обстрел мы зафиксировали, включая вчерашние», – сказал Синегубов.
Уничтожены или разрушены более 10 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.
«Это, к сожалению, многоквартирные, многоэтажные дома и частные – почти 6 тысяч. Традиционно школы, детские сады, другие учебные заведения, больницы, учреждения культуры, вокзалы и другие наши объекты. Очень важная информация, что погибли 420 гражданских, из них 18 – это были дети, ранен 641 человек, из них 196 – это детки. Это только информация за год. Отдельно есть информация по городу Харькову: 969 домов у нас повреждено», – добавил Синегубов.
Он также уточнил, что с весны этого года продолжается эвакуация гражданских. Так за это время из населенных пунктов Купянского направления смогли вывезти почти шесть тысяч жителей, а Боровского – около четырех тысяч.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 12:02;
Корреспондент Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел годовые итоги, касающиеся обстрелов на Харьковщине.".