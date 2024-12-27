Балони з газом отримали мешканці Харківщини
На Харківщині стартував експериментальний проєкт з безкоштовної роздачі балонів зі скрапленим газом мешканцям прифронтових та деокупованих територій, повідомляє ХОВА.
Перші 80 балонів вже привезли до сіл Ізюмського району, таких як Нова Гусарівка, Байрак, Щурівка, Криничне, Янохіне, Мілова. Скрапленим газом забезпечують багатодітні сім’ї, родини з дитиною з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, ветеранів війни та членів їхніх сімей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інші соціально вразливі категорії населення.
Загальна потреба у забезпеченні гуманітарної допомоги у вигляді балонів зі скрапленим газом на Харківщині становить 22 440 домогосподарств.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: сжиженный газ, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 23:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині стартував експериментальний проєкт з безкоштовної роздачі балонів зі скрапленим газом мешканцям прифронтових та деокупованих територій, повідомляє ХОВА.".