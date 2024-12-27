Live
  • Пт 27.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.84
  • EUR 43.51

Балони з газом отримали мешканці Харківщини

Суспільство 23:07   27.12.2024
Оксана Якушко
Балони з газом отримали мешканці Харківщини

На Харківщині стартував експериментальний проєкт з безкоштовної роздачі балонів зі скрапленим газом мешканцям прифронтових та деокупованих територій, повідомляє ХОВА.

Перші 80 балонів вже привезли до сіл Ізюмського району, таких як Нова Гусарівка, Байрак, Щурівка, Криничне, Янохіне, Мілова. Скрапленим газом забезпечують багатодітні сім’ї, родини з дитиною з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, ветеранів війни та членів їхніх сімей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інші соціально вразливі категорії населення.

Загальна потреба у забезпеченні гуманітарної допомоги у вигляді балонів зі скрапленим газом на Харківщині становить 22 440 домогосподарств.

Читайте також: Без газу залишиться один із районів Харкова за два дні до Нового року: адреси

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Балони з газом отримали мешканці Харківщини
Балони з газом отримали мешканці Харківщини
27.12.2024, 23:07
Коштовний електро Rolls-Royce купив бізнесмен із Харкова під час війни – УП 📹
Коштовний електро Rolls-Royce купив бізнесмен із Харкова під час війни – УП 📹
27.12.2024, 21:39
Без газу залишиться один із районів Харкова за два дні до Нового року: адреси
Без газу залишиться один із районів Харкова за два дні до Нового року: адреси
27.12.2024, 15:15
Діючим працівникам підозру не оголошували – заява Харківського ОТЦК
Діючим працівникам підозру не оголошували – заява Харківського ОТЦК
27.12.2024, 20:46
Прогноз погоди на 28 грудня в Харкові та області: вночі мороз, слабкий туман
Прогноз погоди на 28 грудня в Харкові та області: вночі мороз, слабкий туман
27.12.2024, 19:38
Підозрювані у махінаціях із єВідновленням вийшли з-під варти на Харківщині
Підозрювані у махінаціях із єВідновленням вийшли з-під варти на Харківщині
27.12.2024, 18:46

Новини за темою:

18:08
Скраплений газ у балонах нададуть домогосподарствам області – ХОВА

Ви читали новину: «Балони з газом отримали мешканці Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 23:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині стартував експериментальний проєкт з безкоштовної роздачі балонів зі скрапленим газом мешканцям прифронтових та деокупованих територій, повідомляє ХОВА.".