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Баллоны с газом получили жители Харьковщины

Общество 23:07   27.12.2024
Оксана Якушко
Баллоны с газом получили жители Харьковщины Фото: ХОВА

В Харьковской области стартовал экспериментальный проект по бесплатной раздаче баллонов со сжиженным газом жителям прифронтовых и деоккупированных территорий, сообщает ХОВА.

Первые 80 баллонов уже привезли в деревни Изюмского района, такие как Новая Гусаровка, Байрак, Щуровка, Криничное, Янохино, Миловая. Сжиженным газом обеспечивают многодетные семьи, семьи с ребенком с инвалидностью, малообеспеченные семьи, ветеранов войны и членов их семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей и другие социально уязвимые категории населения.

Общая потребность в гуманитарной помощи в виде баллонов со сжиженным газом в Харьковской области — 22 440 домохозяйств.

Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 23:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области стартовал экспериментальный проект по бесплатной раздаче баллонов со сжиженным газом жителям прифронтовых территорий, сообщает ХОВА.".