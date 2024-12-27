Баллоны с газом получили жители Харьковщины
Фото: ХОВА
В Харьковской области стартовал экспериментальный проект по бесплатной раздаче баллонов со сжиженным газом жителям прифронтовых и деоккупированных территорий, сообщает ХОВА.
Первые 80 баллонов уже привезли в деревни Изюмского района, такие как Новая Гусаровка, Байрак, Щуровка, Криничное, Янохино, Миловая. Сжиженным газом обеспечивают многодетные семьи, семьи с ребенком с инвалидностью, малообеспеченные семьи, ветеранов войны и членов их семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей и другие социально уязвимые категории населения.
Общая потребность в гуманитарной помощи в виде баллонов со сжиженным газом в Харьковской области — 22 440 домохозяйств.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: сжиженный газ, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 23:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области стартовал экспериментальный проект по бесплатной раздаче баллонов со сжиженным газом жителям прифронтовых территорий, сообщает ХОВА.".