Баллоны с газом получили жители Харьковщины

В Харьковской области стартовал экспериментальный проект по бесплатной раздаче баллонов со сжиженным газом жителям прифронтовых и деоккупированных территорий, сообщает ХОВА.

Первые 80 баллонов уже привезли в деревни Изюмского района, такие как Новая Гусаровка, Байрак, Щуровка, Криничное, Янохино, Миловая. Сжиженным газом обеспечивают многодетные семьи, семьи с ребенком с инвалидностью, малообеспеченные семьи, ветеранов войны и членов их семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей и другие социально уязвимые категории населения.

Общая потребность в гуманитарной помощи в виде баллонов со сжиженным газом в Харьковской области — 22 440 домохозяйств.