Вранці у Харкові горів будинок: рятувальники знайшли тіло жінки – фото
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Під час гасіння пожежі у Шевченківському районі Харкова рятувальники виявили у будинку тіло загиблої жінки. Її дані наразі встановлюються.
Повідомлення про займання рятувальники отримали о 07:10 28 грудня, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
Вогонь охопив дах та кімнату будинку на площі 30 м кв, додали у ДСНС.
Об 11:20 пожежу ліквідували. Причина її виникнення наразі встановлюється.
Зазначимо, під час брифінгу 23 грудня начальник ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов повідомляв, що 16 та 22 грудня внаслідок пожеж, не пов’язаних із ворожими обстрілами, в регіоні загинули три людини, ще чотири особи постраждали. Загоряння виникли у селах Городнє та Нова Березівка, а також Новобаварському районі Харкова.
Читайте також: ДСНС: 26 виїздів було за добу у рятувальників області, вісім разів на пожежі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, тело, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вранці у Харкові горів будинок: рятувальники знайшли тіло жінки – фото»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час гасіння пожежі у Шевченківському районі Харкова рятувальники виявили у будинку тіло загиблої жінки. Її дані наразі встановлюються.".