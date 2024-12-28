Вранці у Харкові горів будинок: рятувальники знайшли тіло жінки – фото

Під час гасіння пожежі у Шевченківському районі Харкова рятувальники виявили у будинку тіло загиблої жінки. Її дані наразі встановлюються.

Повідомлення про займання рятувальники отримали о 07:10 28 грудня, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Вогонь охопив дах та кімнату будинку на площі 30 м кв, додали у ДСНС.

Об 11:20 пожежу ліквідували. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Зазначимо, під час брифінгу 23 грудня начальник ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов повідомляв, що 16 та 22 грудня внаслідок пожеж, не пов’язаних із ворожими обстрілами, в регіоні загинули три людини, ще чотири особи постраждали. Загоряння виникли у селах Городнє та Нова Березівка, а також Новобаварському районі Харкова.