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Утром в Харькове горел дом: спасатели нашли тело женщины — фото

Происшествия 14:02   28.12.2024
Виктория Яковенко
Утром в Харькове горел дом: спасатели нашли тело женщины — фото Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Во время тушения пожара в Шевченковском районе Харькова спасатели обнаружили в доме тело погибшей женщины. Ее данные устанавливаются.

Сообщения о возгорании спасатели получили в 07:10 28 декабря, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Огонь охватил крышу и комнату дома на площади 30 м кв, добавили в ГСЧС.

В 11:20 пожар ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.

пожар Харьков
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьков
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Отметим, во время брифинга 23 декабря начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов сообщал, что 16 и 22 декабря в результате пожаров, не связанных с вражескими обстрелами, в регионе погибли три человека, еще четыре человека пострадали. Возгорание возникло в селах Городнее и Новая Березовка, а также Новобаварском районе Харькова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время тушения пожара в Шевченковском районе Харькова спасатели обнаружили в доме тело погибшей женщины. Ее данные устанавливаются.".