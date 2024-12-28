Утром в Харькове горел дом: спасатели нашли тело женщины — фото

Во время тушения пожара в Шевченковском районе Харькова спасатели обнаружили в доме тело погибшей женщины. Ее данные устанавливаются.

Сообщения о возгорании спасатели получили в 07:10 28 декабря, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Огонь охватил крышу и комнату дома на площади 30 м кв, добавили в ГСЧС.

В 11:20 пожар ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.

Отметим, во время брифинга 23 декабря начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов сообщал, что 16 и 22 декабря в результате пожаров, не связанных с вражескими обстрелами, в регионе погибли три человека, еще четыре человека пострадали. Возгорание возникло в селах Городнее и Новая Березовка, а также Новобаварском районе Харькова.