Утром в Харькове горел дом: спасатели нашли тело женщины — фото
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Во время тушения пожара в Шевченковском районе Харькова спасатели обнаружили в доме тело погибшей женщины. Ее данные устанавливаются.
Сообщения о возгорании спасатели получили в 07:10 28 декабря, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Огонь охватил крышу и комнату дома на площади 30 м кв, добавили в ГСЧС.
В 11:20 пожар ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.
Отметим, во время брифинга 23 декабря начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов сообщал, что 16 и 22 декабря в результате пожаров, не связанных с вражескими обстрелами, в регионе погибли три человека, еще четыре человека пострадали. Возгорание возникло в селах Городнее и Новая Березовка, а также Новобаварском районе Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, тело, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время тушения пожара в Шевченковском районе Харькова спасатели обнаружили в доме тело погибшей женщины. Ее данные устанавливаются.".