ГСЧС: 26 выездов было за сутки у спасателей Харьковщины, восемь раз на пожары

О возгораниях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также о ликвидации последствий вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в течение суток у работников ГСЧС было 26 оперативных выездов, восемь из них – на тушение пожаров. Кроме того, спасатели обследовали места после российских «прилетов».

Так вначале враг ударил по Золочеву и Слатино. Вследствие атаки погиб 67-летний мужчина, еще трое людей пострадали. В населенных пунктах повреждены частные и многоквартирные дома и сельхозтехника.

«Вечером вражеская авиация снова нанесла удар по мирному поселку Золочев Богодуховского района. В результате взрыва управляемой авиабомбы разрушены 3 частных дома, еще 7 были повреждены. К сожалению, погиб 64-летний гражданский мужчина, а 52-летняя женщина получила ранения. Спасатели ГСЧС изъяли из-под завалов одного из разрушенных домов тело погибшего», – написали в ГСЧС.

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