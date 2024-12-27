ГСЧС: 26 выездов было за сутки у спасателей Харьковщины, восемь раз на пожары
О возгораниях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также о ликвидации последствий вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего в течение суток у работников ГСЧС было 26 оперативных выездов, восемь из них – на тушение пожаров. Кроме того, спасатели обследовали места после российских «прилетов».
Так вначале враг ударил по Золочеву и Слатино. Вследствие атаки погиб 67-летний мужчина, еще трое людей пострадали. В населенных пунктах повреждены частные и многоквартирные дома и сельхозтехника.
«Вечером вражеская авиация снова нанесла удар по мирному поселку Золочев Богодуховского района. В результате взрыва управляемой авиабомбы разрушены 3 частных дома, еще 7 были повреждены. К сожалению, погиб 64-летний гражданский мужчина, а 52-летняя женщина получила ранения. Спасатели ГСЧС изъяли из-под завалов одного из разрушенных домов тело погибшего», – написали в ГСЧС.
Читайте также: Двое погибших и четверо раненых на Харьковщине вследствие ударов РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГСЧС: 26 выездов было за сутки у спасателей Харьковщины, восемь раз на пожары»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 10:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также о ликвидации последствий вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".