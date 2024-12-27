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ДСНС: 26 виїздів було за добу у рятувальників області, вісім разів на пожежі

Події 10:29   27.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 26 виїздів було за добу у рятувальників області, вісім разів на пожежі

Про загоряння, що сталися за добу на Харківщині, а також про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом протягом доби у працівників ДСНС було 26 оперативних виїздів, вісім з них – на гасіння пожеж. Крім того, рятувальники обстежували місця після російських “прильотів”.

Так спочатку ворог ударив по Золочеву та Слатиному. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік, ще троє людей постраждали. У населених пунктах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, сільгосптехніка.

Увечері ворожа авіація знову завдала удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок вибуху керованої авіабомби зруйновано 3 приватні будинки, ще 7 були пошкоджені. На жаль, загинув 64-річний цивільний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення. Рятувальники ДСНС вилучили з-під завалів одного зі зруйнованих будинків тіло загиблого“, – написали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, що сталися за добу на Харківщині, а також про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".