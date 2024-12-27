ДСНС: 26 виїздів було за добу у рятувальників області, вісім разів на пожежі
Про загоряння, що сталися за добу на Харківщині, а також про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом протягом доби у працівників ДСНС було 26 оперативних виїздів, вісім з них – на гасіння пожеж. Крім того, рятувальники обстежували місця після російських “прильотів”.
Так спочатку ворог ударив по Золочеву та Слатиному. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік, ще троє людей постраждали. У населених пунктах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, сільгосптехніка.
“Увечері ворожа авіація знову завдала удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок вибуху керованої авіабомби зруйновано 3 приватні будинки, ще 7 були пошкоджені. На жаль, загинув 64-річний цивільний чоловік, а 52-річна жінка отримала поранення. Рятувальники ДСНС вилучили з-під завалів одного зі зруйнованих будинків тіло загиблого“, – написали у ДСНС.
Читайте також: Двоє загиблих та четверо поранених на Харківщині внаслідок ударів РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: возгорания, ГСЧС, обстріли, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС: 26 виїздів було за добу у рятувальників області, вісім разів на пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 10:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, що сталися за добу на Харківщині, а також про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".