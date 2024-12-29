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Росіяни вдарили з артилерії по Ізюмщині: постраждали двоє людей

Події 21:57   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни вдарили з артилерії по Ізюмщині: постраждали двоє людей Фото: pixabay.com

За даними прокуратури, росіяни обстріляли Ізюмський район близько 03:00.

“Прилетіло” по селу Загризове Борівської громади, уточнили правоохоронці.

Отримали поранення двоє мирних мешканців: 63-річний чоловік та жінка 65 років. Постраждалих доставили до лікарні“, – написали у прокуратурі.

Крім того, пошкоджено приватні будинки.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 21:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними прокуратури, росіяни обстріляли Ізюмський район близько 03:00.".