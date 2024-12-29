Россияне ударили из артиллерии по Изюмщине: пострадали двое людей

По данным прокуратуры, россияне обстреляли Изюмский район около 03:00.

«Прилетело» по селу Загрызово Боровской громады, уточнили правоохранители.

«Получили ранения двое мирных жителей: 63-летний мужчина и женщина 65 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу», – написали в прокуратуре.

Кроме того, повреждены частные дома.

«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.