Россияне ударили из артиллерии по Изюмщине: пострадали двое людей
По данным прокуратуры, россияне обстреляли Изюмский район около 03:00.
«Прилетело» по селу Загрызово Боровской громады, уточнили правоохранители.
«Получили ранения двое мирных жителей: 63-летний мужчина и женщина 65 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу», – написали в прокуратуре.
Кроме того, повреждены частные дома.
«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 21:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным прокуратуры, россияне обстреляли Изюмский район около 03:00.".