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Есть пострадавшие: в Харькове водитель выехал на встречку и влетел в автобус

Происшествия 13:50   29.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Есть пострадавшие: в Харькове водитель выехал на встречку и влетел в автобус

ДТП произошла накануне в 20:30. Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, столкнулись авто Suzuki и автобус.

В аварии пострадали шестеро – трое людей в авто и трое пассажиров автобуса. Все они получили травмы средней тяжести и обратились за помощью к медикам.

«На проспекте Тракторостроителей 32-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом МАН», – уточнили копы.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошла накануне в 20:30. Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, столкнулись авто Suzuki и автобус.".