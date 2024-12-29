Есть пострадавшие: в Харькове водитель выехал на встречку и влетел в автобус

ДТП произошла накануне в 20:30. Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, столкнулись авто Suzuki и автобус.

В аварии пострадали шестеро – трое людей в авто и трое пассажиров автобуса. Все они получили травмы средней тяжести и обратились за помощью к медикам.

«На проспекте Тракторостроителей 32-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом МАН», – уточнили копы.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство.