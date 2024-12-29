Убытки оценивают в 5 тыс грн: в Чугуеве мужчина ограбил автомат с водой

Как уточнили полицейские, сообщение о краже в Чугуеве получили накануне в 08:30.

В полицию обратился работник предприятия, который занимается продажей воды.

«По словам заявителя, неизвестный повредил торговый автомат с водой и вынес деньги. Оперативники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и уже через несколько часов установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель», – сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, убытки оценивают в пять тысяч гривен. Копы добавили, что уже открыли уголовное производство.