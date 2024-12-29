Убытки оценивают в 5 тыс грн: в Чугуеве мужчина ограбил автомат с водой
Как уточнили полицейские, сообщение о краже в Чугуеве получили накануне в 08:30.
В полицию обратился работник предприятия, который занимается продажей воды.
«По словам заявителя, неизвестный повредил торговый автомат с водой и вынес деньги. Оперативники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и уже через несколько часов установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель», – сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Предварительно, убытки оценивают в пять тысяч гривен. Копы добавили, что уже открыли уголовное производство.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: кража, полиция, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 07:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили полицейские, сообщение о краже в Чугуеве получили накануне в 08:30. ".