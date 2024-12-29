Збитки оцінюють у 5 тис грн: у Чугуєві чоловік пограбував автомат із водою
Як уточнили копи, повідомлення про крадіжку у Чугуєві отримали напередодні о 08:30.
До поліції звернувся працівник підприємства, який займається продажем води.
“Зі слів заявника, невідомий пошкодив торговий автомат з водою та виніс звідти гроші. Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та вже за декілька годин встановили особу підозрюваного. Ним виявився 33-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий мешканець”, – повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
Попередньо збитки оцінюють у п’ять тисяч гривень. Копи додали, що вже відкрили кримінальне провадження.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: кража, поліція, харківщина, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 07:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили поліцейські, повідомлення про крадіжку у Чугуєві отримали напередодні о 08:30. ".