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Збитки оцінюють у 5 тис грн: у Чугуєві чоловік пограбував автомат із водою

Події 07:57   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Збитки оцінюють у 5 тис грн: у Чугуєві чоловік пограбував автомат із водою

Як уточнили копи, повідомлення про крадіжку у Чугуєві отримали напередодні о 08:30. 

До поліції звернувся працівник підприємства, який займається продажем води.

Зі слів заявника, невідомий пошкодив торговий автомат з водою та виніс звідти гроші. Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та вже за декілька годин встановили особу підозрюваного. Ним виявився 33-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий мешканець”, – повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Попередньо збитки оцінюють у п’ять тисяч гривень. Копи додали, що вже відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 07:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили поліцейські, повідомлення про крадіжку у Чугуєві отримали напередодні о 08:30. ".