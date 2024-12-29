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Є постраждалі: у Харкові водій виїхав на зустрічку і влетів в автобус

Події 13:50   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є постраждалі: у Харкові водій виїхав на зустрічку і влетів в автобус

ДТП сталася напередодні о 20:30. Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, зіткнулися авто Suzuki та автобус.

В аварії постраждали шестеро – троє людей в авто та троє пасажирів автобуса. Всі вони отримали травми середньої тяжкості та звернулися за допомогою до медиків.

“На проспекті Тракторобудівників 32-річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН“, – уточнили копи.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася напередодні о 20.30. Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, зіткнулися авто Suzuki та автобус.".