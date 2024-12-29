Є постраждалі: у Харкові водій виїхав на зустрічку і влетів в автобус
ДТП сталася напередодні о 20:30. Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, зіткнулися авто Suzuki та автобус.
В аварії постраждали шестеро – троє людей в авто та троє пасажирів автобуса. Всі вони отримали травми середньої тяжкості та звернулися за допомогою до медиків.
“На проспекті Тракторобудівників 32-річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН“, – уточнили копи.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 13:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася напередодні о 20.30. Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, зіткнулися авто Suzuki та автобус.".