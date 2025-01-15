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Момент авіаударів по громаді під Харковом потрапив на камеру – відео

Події 13:05   15.01.2025
Вікторія Яковенко
Момент авіаударів по громаді під Харковом потрапив на камеру – відео Скриншот

Напередодні, 14 січня, Малоданилівську громаду атакували щонайменше чотири авіаційні бомби. Про це повідомив її очільник Олександр Гололобов.

Він опублікував момент «прильотів».

«На щастя  жертв, руйнувань та пошкоджень не зафіксовано», – зазначив Гололобов.

Відео: Александр Гололобов

Нагадаємо, 14 січня російська авіація вдарила керованими авіабомбами по передмістю Харкова. Кілька серій вибухів чули в обласному центрі в другій половині дня. Перед тим, Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів у бік міста. Про «прильоти» на території Малоданилівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов. Згодом у ХОВА уточнили: ворог обстріляв село Лісне. Інформації про постраждалих і руйнування не було.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 14 січня, Малоданилівську громаду атакували щонайменше чотири авіаційні бомби. Про це повідомив її очільник Олександр Гололобов.".