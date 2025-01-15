Момент авіаударів по громаді під Харковом потрапив на камеру – відео

Напередодні, 14 січня, Малоданилівську громаду атакували щонайменше чотири авіаційні бомби. Про це повідомив її очільник Олександр Гололобов.

Він опублікував момент «прильотів».

«На щастя жертв, руйнувань та пошкоджень не зафіксовано», – зазначив Гололобов.

Відео: Александр Гололобов

Нагадаємо, 14 січня російська авіація вдарила керованими авіабомбами по передмістю Харкова. Кілька серій вибухів чули в обласному центрі в другій половині дня. Перед тим, Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів у бік міста. Про «прильоти» на території Малоданилівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов. Згодом у ХОВА уточнили: ворог обстріляв село Лісне. Інформації про постраждалих і руйнування не було.