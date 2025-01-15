У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані

Як повідомили у ХОВА, у місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 50-річний чоловік.

Його шпиталізували з травматичною ампутацією ноги і відкритим переломом у вкрай важкому стані, уточнили в ХОВА.

Зазначимо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження та закликав стежити за офіційними повідомленнями. Станом на 09:00 в областях, де раніше запровадили аварійні відключення світла, ситуація стабілізувалася. А графіки вже скасували.