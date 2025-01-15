У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані
Як повідомили у ХОВА, у місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 50-річний чоловік.
Його шпиталізували з травматичною ампутацією ноги і відкритим переломом у вкрай важкому стані, уточнили в ХОВА.
Зазначимо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження та закликав стежити за офіційними повідомленнями. Станом на 09:00 в областях, де раніше запровадили аварійні відключення світла, ситуація стабілізувалася. А графіки вже скасували.
Читайте також: Вранці РФ атакувала газову інфраструктуру Харківщини – Повітряні сили ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, куп'янск, пострадал, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 12:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у ХОВА, у місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 50-річний чоловік.".