Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані

Події 12:03   15.01.2025
Вікторія Яковенко
У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані Фото: ukrinform.ua

Як повідомили у ХОВА, у місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 50-річний чоловік.

Його шпиталізували з травматичною ампутацією ноги і відкритим переломом у вкрай важкому стані, уточнили в ХОВА.

Зазначимо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження та закликав стежити за офіційними повідомленнями. Станом на 09:00 в областях, де раніше запровадили аварійні відключення світла, ситуація стабілізувалася. А графіки вже скасували.

Читайте також: Вранці РФ атакувала газову інфраструктуру Харківщини – Повітряні сили ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вранці пенсіонерка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)
Вранці пенсіонерка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)
15.01.2025, 12:29
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані
У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані
15.01.2025, 12:03
Вранці РФ атакувала газову інфраструктуру Харківщини – Повітряні сили ЗСУ
Вранці РФ атакувала газову інфраструктуру Харківщини – Повітряні сили ЗСУ
15.01.2025, 11:41
Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака
Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака
15.01.2025, 12:24
Графіки аварійних відключень скасували у семи областях: ситуація на Харківщині
Графіки аварійних відключень скасували у семи областях: ситуація на Харківщині
15.01.2025, 11:20

Новини за темою:

14:55
Вдень по Харківщині вдарив БпЛА: сталася пожежа (фото)
10:38
Четверо постраждалих через удар Шахеда та пожежу на Харківщині
18:33
БпЛА вдарили у двір 16-поверхівки – наслідки атаки дроном по Харкову
12:06
Постраждалий у Дворічній: селище атакував дрон, подробиці від правоохоронців
14:07
Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині (оновлено)

Ви читали новину: «У Куп’янську дрон РФ влучив у чоловіка: його шпиталізували у важкому стані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 12:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у ХОВА, у місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 50-річний чоловік.".