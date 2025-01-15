В Купянске дрон РФ попал в мужчину: его госпитализировали в тяжелом состоянии
Как сообщили в ХОВА, в городе Купянск на Харьковщине результате попадания вражеского БпЛА пострадал 50-летний мужчина.
Его госпитализировали с травматической ампутацией ноги и открытым переломом в крайне тяжелом состоянии, уточнили в ХОВА.
Отметим, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы. Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения и призвал следить за официальными сообщениями. По состоянию на 09:00 в областях, где ранее ввели аварийные отключения света, ситуация стабилизировалась. А графики уже отменили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, купянск, пострадал, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в ХОВА, в городе Купянск на Харьковщине результате попадания вражеского БпЛА пострадал 50-летний мужчина.".