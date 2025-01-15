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Момент авиаударов по громаде под Харьковом попал на камеру – видео

Происшествия 13:05   15.01.2025
Виктория Яковенко
Момент авиаударов по громаде под Харьковом попал на камеру – видео Скриншот

Накануне, 14 января, Малоданиловскую громаду атаковали не менее четырех авиационных бомб. Об этом сообщил ее глава Александр Гололобов.

Он опубликовал момент «прилетов».

«К счастью жертв, разрушений и повреждений не зафиксировано», — отметил Гололобов.

Видео: Александр Гололобов

Напомним, 14 января российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по пригороду Харькова. Несколько серий взрывов слышали в областном центре во второй половине дня. Перед тем, Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов в сторону города. О «прилетах» на территории Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов. Позже в ХОВА уточнили: враг обстрелял село Лесное. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 14 января, Малоданиловскую громаду атаковали не менее четырех авиационных бомб. Об этом сообщил ее глава Александр Гололобов.".