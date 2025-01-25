Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)

Повідомлення про загоряння в приватному будинку в селищі Пісочин рятувальники отримали о 02:19 25 січня, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, вогонь розповсюдився на площу 100 м кв. Зазначається, що горіли житлові кімнати, дах та перекриття будинку.

«В осередку пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка», – розповіли в ДСНС.

Вогонь рятувальники приборкали о 04:54. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, ввечері 24 січня та вранці 25 числа армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповіли голова ХОВА Олег Синєгубов, в облуправліннях ДСНС та Нацполіції.