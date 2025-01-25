Live
  • Сб 25.01.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)

Події 09:27   25.01.2025
Вікторія Яковенко
Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про загоряння в приватному будинку в селищі Пісочин рятувальники отримали о 02:19 25 січня, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, вогонь розповсюдився на площу 100 м кв. Зазначається, що горіли житлові кімнати, дах та перекриття будинку.

«В осередку пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка», – розповіли в ДСНС.

Вогонь рятувальники приборкали о 04:54. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, ввечері 24 січня та вранці 25 числа армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповіли голова ХОВА Олег Синєгубов, в облуправліннях ДСНС та Нацполіції.

Читайте також: Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3
РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3
25.01.2025, 11:38
Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW
Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW
25.01.2025, 10:38
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
24.01.2025, 13:03
Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині
Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині
25.01.2025, 08:40
Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)
Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)
25.01.2025, 09:27
Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії
25.01.2025, 06:00

Новини за темою:

19:22
На міні підірвався чоловік на Харківщині
12:09
У пожежі у власному будинку загинула жінка у Харкові (фото)
09:31
Як минула доба на Харківщині: атака БпЛа та ракети
12:36
На Харківщині горів приватний дім: у вогні знайшли тіло пенсіонерки (фото)
12:29
Вранці пенсіонерка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)

Ви читали новину: «Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 09:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про загоряння в приватному будинку в селищі Пісочин рятувальники отримали о 02:19 25 січня, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".