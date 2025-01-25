Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Повідомлення про загоряння в приватному будинку в селищі Пісочин рятувальники отримали о 02:19 25 січня, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Коли рятувальники прибули на місце пожежі, вогонь розповсюдився на площу 100 м кв. Зазначається, що горіли житлові кімнати, дах та перекриття будинку.
«В осередку пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка», – розповіли в ДСНС.
Вогонь рятувальники приборкали о 04:54. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
Нагадаємо, ввечері 24 січня та вранці 25 числа армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповіли голова ХОВА Олег Синєгубов, в облуправліннях ДСНС та Нацполіції.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 09:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про загоряння в приватному будинку в селищі Пісочин рятувальники отримали о 02:19 25 січня, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".