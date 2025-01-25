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Смертельный пожар произошел ночью под Харьковом: подробности (фото)

Происшествия 09:27   25.01.2025
Виктория Яковенко
Смертельный пожар произошел ночью под Харьковом: подробности (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о возгорании в частном доме в поселке Песочин спасатели получили в 02:19 25 января, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место пожара, огонь распространился на площадь 100 м кв. Отмечается, что горели жилые комнаты, крыша и перекрытие дома.

«В очаге пожара спасатели обнаружили тело мужчины», — рассказали в ГСЧС.

Огонь спасатели обуздали в 04:54. Причина возникновения возгорания устанавливается.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, вечером 24 января и утром 25 числа армия РФ атаковала Чугуевский район БпЛА типа «Шахед». О последствиях рассказали глава ХОВА Олег Синегубов, в облуправлениях ГСЧС и Нацполиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 09:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о возгорании в частном доме в поселке Песочин спасатели получили в 02:19 25 января, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".