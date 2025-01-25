Смертельный пожар произошел ночью под Харьковом: подробности (фото)

Сообщения о возгорании в частном доме в поселке Песочин спасатели получили в 02:19 25 января, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место пожара, огонь распространился на площадь 100 м кв. Отмечается, что горели жилые комнаты, крыша и перекрытие дома.

«В очаге пожара спасатели обнаружили тело мужчины», — рассказали в ГСЧС.

Огонь спасатели обуздали в 04:54. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, вечером 24 января и утром 25 числа армия РФ атаковала Чугуевский район БпЛА типа «Шахед». О последствиях рассказали глава ХОВА Олег Синегубов, в облуправлениях ГСЧС и Нацполиции.