Вночі підморозить до 9°: прогноз погоди в Харкові та області на 6 лютого

У четвер, 6 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не буде й при цьому підморозить. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів морозу, денна – від 0 до 5 морозу.

Вітер східний – 5-10 м/с.