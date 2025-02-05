Вночі підморозить до 9°: прогноз погоди в Харкові та області на 6 лютого
Фото: Василь Голосний
У четвер, 6 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не буде й при цьому підморозить. На дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів морозу, денна – від 0 до 5 морозу.
Вітер східний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 6 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не буде й при цьому підморозить. На дорогах місцями ожеледиця.".