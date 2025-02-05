Ночью подморозит до 9°: прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля

В четверг, 6 февраля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенных осадков не будет и при этом подморозит. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, днем — от 2 до 4 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 4 до 9 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 мороза.

Ветер восточный — 5-10 м/с.