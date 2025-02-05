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Ночью подморозит до 9°: прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля

Погода 20:07   05.02.2025
Елена Нагорная
Ночью подморозит до 9°: прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля Фото: Василий Голосный

В четверг, 6 февраля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенных осадков не будет и при этом подморозит. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, днем — от 2 до 4 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 4 до 9 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 мороза.

Ветер восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 6 февраля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенных осадков не будет и при этом подморозит. На дорогах местами гололед.".