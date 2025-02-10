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Десять разів наступали росіяни на Харківщині, про бої розповіли в Генштабі

08:11   10.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять разів наступали росіяни на Харківщині, про бої розповіли в Генштабі

Вранці 10 лютого в Генштабі ЗСУ поінформували про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про авіаобстріли області. 

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Вовчанська та Фиголівки. А на Куп’янському – відбулося сім боєзіткнень.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове”, – уточнили у ГШ.

Ворог скинув авіабомби на Олександрівку, Нестерне, Слатине та Уди.

Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ:

Читайте також: Контрнаступ на Харківщині: в ISW заявили про просування ЗСУ у Вовчанську

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 лютого в Генштабі ЗСУ поінформували про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про авіаобстріли області. ".