Десять раз наступали россияне на Харьковщине, о боях рассказали в Генштабе

Утром 10 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также об авиаобстрелах области.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Волчанска и Фиголевки. А на Купянском – произошло семь боестолкновений.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Враг сбросил авиабомбы на Александровку, Нестерное, Слатино и Уды.

Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ: