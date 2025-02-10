Десять раз наступали россияне на Харьковщине, о боях рассказали в Генштабе
Утром 10 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также об авиаобстрелах области.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Волчанска и Фиголевки. А на Купянском – произошло семь боестолкновений.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Враг сбросил авиабомбы на Александровку, Нестерное, Слатино и Уды.
Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ:
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также об авиаобстрелах области. ".