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Десять раз наступали россияне на Харьковщине, о боях рассказали в Генштабе

08:11   10.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять раз наступали россияне на Харьковщине, о боях рассказали в Генштабе

Утром 10 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также об авиаобстрелах области. 

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Волчанска и Фиголевки. А на Купянском – произошло семь боестолкновений.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Враг сбросил авиабомбы на Александровку, Нестерное, Слатино и Уды.

Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также об авиаобстрелах области. ".