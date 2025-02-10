Контрнаступление на Харьковщине: в ISW заявили о продвижении ВСУ в Волчанске

Об изменениях на фронте, продвижении украинских защитников и новых фейках россиян рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Недавно украинские военные успешно наступали в Волчанске, заявили аналитики.

«Опубликованные 8 февраля геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись в сторону Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска», – уточнили в ISW.

В свою очередь россияне также начали заявлять об успехах. Враг утверждал, что ВС РФ продвинулись в районе Западного на Купянском направлении. Однако в Институте изучения войны не смогли найти этому подтверждения.

«9 февраля российские войска продолжали наступление на направлении Боровая, но не продвинулись. Российские войска наступали к северо-востоку от Боровой возле Богуславки, Загрызово, Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой возле Новосергеевки 8 и 9 февраля», – добавили аналитики.