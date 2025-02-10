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Контрнаступ на Харківщині: в ISW заявили про просування ЗСУ у Вовчанську

Україна 07:24   10.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Контрнаступ на Харківщині: в ISW заявили про просування ЗСУ у Вовчанську

Про зміни на фронті, просування українських захисників та нові фейки росіян розповіли  в Інституті вивчення війни (ISW).

Нещодавно українські військові успішно наступали у Вовчанську, заявили аналітики.

“Опубліковані 8 лютого геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися у бік Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська”, – уточнили в ISW.

Своєю чергою росіяни також почали заявляти про успіхи. Ворог стверджував, що ЗС РФ просунулися у районі Западного на Куп’янському напрямку. Однак в Інституті вивчення війни не змогли знайти цьому підтвердження.

“9 лютого російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. Російські війська наступали на північний схід від Борової біля Богуславки, Загризового, Зеленого Гаю та на південний схід від Борової біля Новосергіївки 8 і 9 лютого”, – додали аналітики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на фронті, просування українських захисників та нові фейки росіян розповіли  в Інституті вивчення війни (ISW).".