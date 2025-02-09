Як військові бригади “Гарт” полюють на авто ворога під Вовчанськом (відео)

Відео роботи українських захисників на півночі Харківщини опублікували в ОТУВ “Харків”.

Йдеться про бойову роботу підрозділу Falcon бригади «Гарт». Військові показали, як знищують транспорт, який окупанти використовують для транспортування особового складу, боєприпасів та інженерного обладнання.

“FPV-дронами та скидами було перетворено на металобрухт чотири транспортних засоби противника. Також під час ударів по позиціях ворога знищено антену зв’язку та камеру відеоспостереження”, – пишуть ВСУ.

Окрім того, українські захисники ліквідували чотирьох окупантів.

Відео: ОТУВ “Харків”