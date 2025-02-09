Live
  • Нд 09.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Як військові бригади “Гарт” полюють на авто ворога під Вовчанськом (відео)

Україна 21:45   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як військові бригади “Гарт” полюють на авто ворога під Вовчанськом (відео) Фото: Генштаб ЗСУ

Відео роботи українських захисників на півночі Харківщини опублікували в ОТУВ “Харків”.

Йдеться про бойову роботу підрозділу Falcon бригади «Гарт». Військові показали, як знищують транспорт, який окупанти використовують для транспортування особового складу, боєприпасів та інженерного обладнання.

“FPV-дронами та скидами було перетворено на металобрухт чотири транспортних засоби противника. Також під час ударів по позиціях ворога знищено антену зв’язку та камеру відеоспостереження”, – пишуть ВСУ.

Окрім того, українські захисники ліквідували чотирьох окупантів.

Відео: ОТУВ “Харків”

Читайте також: Як громлять «елітну» танкову дивізію на Харківщині, розповіли у ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Морозно та хмарно буде у Харкові та області 10 лютого – гідрометцентр
Морозно та хмарно буде у Харкові та області 10 лютого – гідрометцентр
09.02.2025, 21:07
“Для нас це велика біда”: Беседін про те, що стало реальністю для Куп’янщини
“Для нас це велика біда”: Беседін про те, що стало реальністю для Куп’янщини
09.02.2025, 12:35
Коваленко: з початку лютого ворог ударив по Золочівщині КАБами вже 25 разів
Коваленко: з початку лютого ворог ударив по Золочівщині КАБами вже 25 разів
09.02.2025, 20:32
Через удар РФ частина Дергачівської громади залишилася без світла (доповнено)
Через удар РФ частина Дергачівської громади залишилася без світла (доповнено)
09.02.2025, 19:11
Новини Харкова — головне за 9 лютого: знеструмлена частина Дергачівщини, бої
Новини Харкова — головне за 9 лютого: знеструмлена частина Дергачівщини, бої
09.02.2025, 19:28
Обійми із Принцом Гаррі та участь харків’ян: “Ігри Нескорених” стартували
Обійми із Принцом Гаррі та участь харків’ян: “Ігри Нескорених” стартували
09.02.2025, 18:40

Новини за темою:

17:15
На Харківському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00
16:18
Як громлять “елітну” танкову дивізію на Харківщині, розповіли у ЗСУ
08:13
Скидав авіабомби та десять разів атакував позиції СОУ: де наступав ворог – ГШ
07:32
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту
16:20
Дві атаки на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: Генштаб на 16:00

Ви читали новину: «Як військові бригади “Гарт” полюють на авто ворога під Вовчанськом (відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 21:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео роботи українських захисників на півночі Харківщини опублікували в ОТУВ “Харків”.".