Як військові бригади “Гарт” полюють на авто ворога під Вовчанськом (відео)
Фото: Генштаб ЗСУ
Відео роботи українських захисників на півночі Харківщини опублікували в ОТУВ “Харків”.
Йдеться про бойову роботу підрозділу Falcon бригади «Гарт». Військові показали, як знищують транспорт, який окупанти використовують для транспортування особового складу, боєприпасів та інженерного обладнання.
“FPV-дронами та скидами було перетворено на металобрухт чотири транспортних засоби противника. Також під час ударів по позиціях ворога знищено антену зв’язку та камеру відеоспостереження”, – пишуть ВСУ.
Окрім того, українські захисники ліквідували чотирьох окупантів.
Відео: ОТУВ “Харків”
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, вовчанськ, ОТГВ "Харьков", харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 21:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео роботи українських захисників на півночі Харківщини опублікували в ОТУВ “Харків”.".