Как военные бригады «Гарт» охотятся на авто врага под Волчанском (видео)
Фото: Генштаб ВСУ
Видео работы украинских защитников на севере Харьковщины опубликовали в ОТГВ «Харьков».
Речь идет о боевой работе подразделения Falcon бригады «Гарт». Военные показали, как уничтожают транспорт, который оккупанты используют для транспортировки личного состава, боеприпасов и инженерного оборудования.
«FPV-дронами и сбросами были превращены в металлолом четыре транспортных средства противника. Также во время ударов по позициям врага уничтожена антенна связи и камера видеонаблюдения», – пишут ВСУ.
Кроме того, украинские защитники ликвидировали четверых оккупантов.
Видео: ОТГВ «Харьков»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, волчанск, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 21:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео работы украинских защитников на севере Харьковщины опубликовали ОТГВ «Харьков».".