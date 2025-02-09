Как военные бригады «Гарт» охотятся на авто врага под Волчанском (видео)

Видео работы украинских защитников на севере Харьковщины опубликовали в ОТГВ «Харьков».

Речь идет о боевой работе подразделения Falcon бригады «Гарт». Военные показали, как уничтожают транспорт, который оккупанты используют для транспортировки личного состава, боеприпасов и инженерного оборудования.

«FPV-дронами и сбросами были превращены в металлолом четыре транспортных средства противника. Также во время ударов по позициям врага уничтожена антенна связи и камера видеонаблюдения», – пишут ВСУ.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали четверых оккупантов.

Видео: ОТГВ «Харьков»