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Как военные бригады «Гарт» охотятся на авто врага под Волчанском (видео)

Украина 21:45   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как военные бригады «Гарт» охотятся на авто врага под Волчанском (видео) Фото: Генштаб ВСУ

Видео работы украинских защитников на севере Харьковщины опубликовали в ОТГВ «Харьков».

Речь идет о боевой работе подразделения Falcon бригады «Гарт». Военные показали, как уничтожают транспорт, который оккупанты используют для транспортировки личного состава, боеприпасов и инженерного оборудования.

«FPV-дронами и сбросами были превращены в металлолом четыре транспортных средства противника. Также во время ударов по позициям врага уничтожена антенна связи и камера видеонаблюдения», – пишут ВСУ.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали четверых оккупантов.

Видео: ОТГВ «Харьков»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 21:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео работы украинских защитников на севере Харьковщины опубликовали ОТГВ «Харьков».".