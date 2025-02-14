Стріляв з револьвера по сусіду через зауваження: харків’янина судитимуть
Правоохоронці передали до суду справу 36-річного чоловіка, який, за даними слідства, влаштував стрілянину в Харкові.
Інцидент стався 23 грудня торік близько 12:00, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Зазначається, що мешканець однієї з квартир будинку на проспекті Аерокосмічному почав викидати речі з вікна.
«Свідком цього став його сусід, який у цей час знаходився у дворі будинку. Чоловік зробив зауваження підозрюваному, у відповідь той став виражатись нецензурною лексикою на його адресу», – розповіли правоохоронці.
Щоб помститися за зауваження, зазначили у прокуратурі, чоловік взяв револьвер, який зберігав у квартирі, і тричі вистрілив у бік сусіда. Потім він, за твердженням правоохоронців, навмисно скинув важкий предмет на авто «Hyundai Tucson», припаркований у дворі будинку і так розбив лобове скло.
Вгамували фігуранта співробітники поліції, які його затримали. Крім цього, вдома у нього виявили канабіс і спеціальний пристрій для його вживання, додали в прокуратурі.
Чоловіку інкримінують хуліганство, вчинене із застосування предмета, заздалегідь пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, та зберігання наркотичних речовин без мети збуту (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 309 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.
Читайте також: П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, револьвер, стрельба, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Стріляв з револьвера по сусіду через зауваження: харків’янина судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 36-річного чоловіка, який, за даними слідства, влаштував стрілянину в Харкові.".