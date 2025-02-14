Стріляв з револьвера по сусіду через зауваження: харків’янина судитимуть

Правоохоронці передали до суду справу 36-річного чоловіка, який, за даними слідства, влаштував стрілянину в Харкові.

Інцидент стався 23 грудня торік близько 12:00, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Зазначається, що мешканець однієї з квартир будинку на проспекті Аерокосмічному почав викидати речі з вікна.

«Свідком цього став його сусід, який у цей час знаходився у дворі будинку. Чоловік зробив зауваження підозрюваному, у відповідь той став виражатись нецензурною лексикою на його адресу», – розповіли правоохоронці.

Щоб помститися за зауваження, зазначили у прокуратурі, чоловік взяв револьвер, який зберігав у квартирі, і тричі вистрілив у бік сусіда. Потім він, за твердженням правоохоронців, навмисно скинув важкий предмет на авто «Hyundai Tucson», припаркований у дворі будинку і так розбив лобове скло.

Вгамували фігуранта співробітники поліції, які його затримали. Крім цього, вдома у нього виявили канабіс і спеціальний пристрій для його вживання, додали в прокуратурі.

Чоловіку інкримінують хуліганство, вчинене із застосування предмета, заздалегідь пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, та зберігання наркотичних речовин без мети збуту (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 309 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.