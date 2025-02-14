П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото)
Повідомлення про ДТП на проспекті Перемоги в Харкові копи отримали 13 лютого близько 23:00, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
На місці аварії, правоохоронці виявили автомобіль «Volkswagen», у якого були характерні пошкодження.
«Інспектори встановили, що кермувальниця зазначеного авто, внаслідок неврахувавання дорожньої обстановки й безпечної швидкості руху, втратила керування та здійснила наїзд на перешкоду — будинок», – зазначили у патрульній поліції.
А коли правоохоронці говорили з водійкою, у неї виявили ознаки алкогольного сп’яніння, додали патрульні. Пройти огляд на стан сп’яніння жінка відмовилася.
Правоохоронці відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
Ці матеріали надалі передадуть до суду.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: водій, ДТП, новини Харкова, пьяная;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про ДТП на проспекті Перемоги в Харкові копи отримали 13 лютого близько 23:00, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".