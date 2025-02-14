Live
  • Пт 14.02.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.8
  • EUR 43.44

П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото)

Події 14:13   14.02.2025
Вікторія Яковенко
П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Повідомлення про ДТП на проспекті Перемоги в Харкові копи отримали 13 лютого близько 23:00, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На місці аварії, правоохоронці виявили автомобіль «Volkswagen», у якого були характерні пошкодження.

«Інспектори встановили, що кермувальниця зазначеного авто, внаслідок неврахувавання дорожньої обстановки й безпечної швидкості руху, втратила керування та здійснила наїзд на перешкоду — будинок», – зазначили у патрульній поліції.

А коли правоохоронці говорили з водійкою, у неї виявили ознаки алкогольного сп’яніння, додали патрульні. Пройти огляд на стан сп’яніння жінка відмовилася.

Правоохоронці відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Ці матеріали надалі передадуть до суду.

Читайте також: Крадіжка в Малинівці: із будинку чоловіка зникли телевізор та цінні речі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
14 лютого у Харкові: «валентинка» від Терехова та зізнання містян (фото)
14 лютого у Харкові: «валентинка» від Терехова та зізнання містян (фото)
14.02.2025, 14:35
П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото)
П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото)
14.02.2025, 14:13
Харків й область може засипати снігом: попередження синоптиків та дорожників
Харків й область може засипати снігом: попередження синоптиків та дорожників
14.02.2025, 13:43
Чорнобиль атакували: відновлення укриття ЧАЕС потребує років і великих грошей
Чорнобиль атакували: відновлення укриття ЧАЕС потребує років і великих грошей
14.02.2025, 11:44
Крадіжка в Малинівці: із будинку чоловіка зникли телевізор та цінні речі
Крадіжка в Малинівці: із будинку чоловіка зникли телевізор та цінні речі
14.02.2025, 13:18
Сьогодні 14 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 лютого: яке свято та день в історії
14.02.2025, 06:00

Новини за темою:

15:12
Харків’янка із фальшивими правами попалася патрульним: у чому зізналась жінка
14:00
П’яний водій намагався відкупитися, пропонуючи гроші копам – реакція поліції
13:47
В’їхав у дерево та кинув постраждалу пасажирку: на Харківщині шукають водія
14:50
Зіткнулася з авто та поїхала – патрульні знайшли горе-водійку в Харкові
16:53
Ймовірно, їхав під наркотиками: у Харкові водій пропонував копам 4,5 тис. грн

Ви читали новину: «П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 14:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про ДТП на проспекті Перемоги в Харкові копи отримали 13 лютого близько 23:00, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".