Пьяная водитель врезалась в дом в Харькове – патрульная полиция (фото)
Сообщения о ДТП на проспекте Победы в Харькове копы получили 13 февраля около 23:00, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На месте аварии, правоохранители обнаружили автомобиль Volkswagen, у которого были характерны повреждения.
«Инспекторы установили, что водитель указанного авто, в результате неучтения дорожной обстановки и безопасной скорости движения, потеряла управление и совершила наезд на препятствие — дом», — отметили в патрульной полиции.
А когда правоохранители говорили с водителем, у нее обнаружили признаки алкогольного опьянения, добавили патрульные. Пройти осмотр на состояние опьянения женщина отказалась.
Правоохранители отстранили женщину от управления и составили на нее административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП.
Эти материалы в дальнейшем передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, новости Харькова, пьяная;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о ДТП на проспекте Победы в Харькове копы получили 13 февраля около 23:00, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".