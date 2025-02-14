Пьяная водитель врезалась в дом в Харькове – патрульная полиция (фото)

Сообщения о ДТП на проспекте Победы в Харькове копы получили 13 февраля около 23:00, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На месте аварии, правоохранители обнаружили автомобиль Volkswagen, у которого были характерны повреждения.

«Инспекторы установили, что водитель указанного авто, в результате неучтения дорожной обстановки и безопасной скорости движения, потеряла управление и совершила наезд на препятствие — дом», — отметили в патрульной полиции.

А когда правоохранители говорили с водителем, у нее обнаружили признаки алкогольного опьянения, добавили патрульные. Пройти осмотр на состояние опьянения женщина отказалась.

Правоохранители отстранили женщину от управления и составили на нее административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП.

Эти материалы в дальнейшем передадут в суд.