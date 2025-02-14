Стрелял из револьвера по соседу из-за замечания: харьковчанина будут судить
Правоохранители передали в суд дело 36-летнего мужчины, который, по данным следствия, устроил стрельбу в Харькове.
Инцидент произошел 23 декабря около 12:00, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отмечается, что житель одной из квартир дома на Аэрокосмическом проспекте начал выбрасывать вещи из окна.
«Свидетелем этого стал его сосед, находившийся в это время во дворе дома. Мужчина сделал замечание подозреваемому, в ответ тот стал выражаться нецензурной лексикой в его адрес», — рассказали правоохранители.
Чтобы отомстить за замечания, отметили в прокуратуре, мужчина взял хранивший в квартире револьвер и трижды выстрелил в сторону соседа. Затем он, по утверждению правоохранителей, намеренно сбросил тяжелый предмет на авто Hyundai Tucson, припаркованный во дворе дома и так разбил лобовое стекло.
Угомонили фигуранта сотрудники полиции, которые его задержали. Кроме этого, дома у него обнаружили каннабис и специальное устройство для его употребления, добавили в прокуратуре.
Мужчине инкриминируют хулиганство, совершенное по применению предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений, и хранения наркотических веществ без цели сбыта (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 309 УКУ). Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, револьвер, стрельба, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 36-летнего мужчины, который, по данным следствия, устроил стрельбу в Харькове.".