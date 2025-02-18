Що їсти в морози, щоб не мерзнути та бути здоровим – поради харків’янам

У холодну пору року організм потребує додаткової енергії для збереження тепла та зміцнення імунітету. Тому для підтримки здоров’я важливо дотримуватись повноцінного харчування.

У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадали про правильне харчування у холоди:

1. Їсти слід регулярно, не менше трьох разів на день. Холод набагато легше переносити, якщо ситий. Не можна замінювати повноцінний раціон фастфудом.

2. Вживайте теплу їжу, яка краще насичує та зігріває. Густий овочевий суп та тепла каша не лише зігріють, а й забезпечать організм вітамінами, мінералами та харчовими волокнами. Якщо не вдається поїсти теплої їжі, пийте теплі напої.

3. На столі повинні переважати відварені, запечені чи приготовані на пару страви. Вони зберігають максимум поживних речовин, легко засвоюються і не перевантажують травну систему.

4. Обов’язково вживайте овочі: гарбуз, буряк, моркву, редьку, пастернак як у свіжому виді, так і приготовані з них страви. Салати заправляйте олією, бажано оливковою або лляною.

5. Вживайте рибу, курятину, м’ясо індика. Раз на тиждень – яловичину, нежирну свинину. Також слід додавати в раціон цілозернові продукти, бобові, горіхи та насіння. Вони містять складні вуглеводи та жири.

6. Вітаміни особливо потрібні в холодні місяці. У раціоні щодня мають бути свіжі фрукти. Ще один зимовий лайфхак – пророщуйте насіння та бобові, щоб щодня мати свіжу зелень.

7. Взимку страви необхідно збагачувати спеціями, тому що вони мають зігрівальну дію. Це імбир, кориця, гвоздика, перець та куркума. Аналогічний ефект дають трави: коріандр, базилік та кардамон. Подібні добавки покращують кровообіг та дають відчуття тепла.

8. Для перекусу беріть легкий бутерброд із цілозернового хліба, фрукти, сухофрукти. Це додасть додаткової енергії та тепла. А печиво або цукерки є джерелом вуглеводів, які швидко “перегорять” і після них надовго залишаться млявість і сонливість.

Фахівці також радять навіть у морози не забувати про прогулянки, адже рух зігріває. Збалансований раціон та регулярна фізична активність мають покращити стан здоров’я взимку.