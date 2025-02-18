Місцями до 22 морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 19 лютого
Фото: Василь Голосний
У середу, 19 лютого, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів морозу, вдень – від 3 до 5 зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 12 до 17 градусів морозу, місцями 20-22, денна – від 3 до 8 морозу.
Вітер південно-західний 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 19 лютого, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця.".