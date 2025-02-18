Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля
Фото: Василий Голосный
В среду, 19 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — от 3 до 5 со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 12 до 17 градусов мороза, местами 20-22, дневная — от 3 до 8 мороза.
Ветер юго-западный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 19 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололед.".