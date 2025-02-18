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Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля

Погода 18:26   18.02.2025
Елена Нагорная
Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля Фото: Василий Голосный

В среду, 19 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — от 3 до 5 со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов мороза, местами 20-22, дневная — от 3 до 8 мороза.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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18.02.2025, 18:26

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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 19 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололед.".