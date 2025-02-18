Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля

В среду, 19 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — от 3 до 5 со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов мороза, местами 20-22, дневная — от 3 до 8 мороза.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.