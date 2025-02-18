Что есть в морозы, чтобы не мерзнуть и быть здоровым — советы харьковчанам
В холодное время года организм нуждается в дополнительной энергии для сохранения тепла и укрепления иммунитета. Поэтому для поддержания здоровья важно придерживаться полноценного питания.
В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней напомнили о правильном питании в холода:
1. Есть следует регулярно, не менее трех раз в день. Холод гораздо легче переносить, если сыт. Нельзя заменять полноценный рацион фастфудом.
2. Употребляйте теплую пищу, которая лучше насыщает и согревает. Густой овощной суп и теплая каша не только согреют, но и обеспечат организм витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Если не удается поесть теплой пищи, пейте теплые напитки.
3. На столе должны преобладать отварные, запеченные или приготовленные на пару блюда. В них сохраняется максимум питательных веществ, они легко усваиваются и не перегружают пищеварительную систему.
4. Обязательно употребляйте овощи: тыкву, свеклу, морковь, редьку, пастернак как в свежем виде, так и приготовленные из них блюда. Салаты заправляйте маслом, желательно оливковым или льняным.
5. Употребляйте рыбу, курятину, мясо индейки. Раз в неделю — говядину, нежирную свинину. Также следует добавлять в рацион цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семечки. В них содержатся сложные углеводы и жиры.
6. Витамины особенно необходимы в холодные месяцы. В рационе ежедневно должны быть свежие фрукты. Еще один зимний лайфхак — проращивайте семена и бобовые, чтобы ежедневно иметь свежую зелень.
7. Зимой блюда необходимо обогащать специями, потому что они обладают согревающим действием. Это имбирь, корица, гвоздика, перец и куркума. Аналогичные эффекты дают травы: кориандр, базилик и кардамон. Подобные добавки улучшают кровообращение и дают ощущение тепла.
8. Для перекусов берите легкий бутерброд из цельнозернового хлеба, фрукты, сухофрукты. Это придаст дополнительной энергии и тепла. А печенье или конфеты являются источником углеводов, которые быстро «перегорят» и после них надолго останутся вялость и сонливость.
Специалисты также советуют даже в морозы не забывать о прогулках, ведь движение согревает. Сбалансированный рацион и регулярная физическая активность должны улучшить состояние здоровья зимой.
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В холодное время года организм нуждается в дополнительной энергии для сохранения тепла и укрепления иммунитета. Для поддержания здоровья важно придерживаться полноценного питания.".