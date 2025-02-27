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Більше 500 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів

Україна 11:41   27.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше 500 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів Фото: Генштаб ЗСУ

Про те, де на Харківському напрямку точилися бої, а також, яку техніку ворога ліквідували ЗСУ, повідомили в ОТУВ «Харків».

«Минулої доби ворог п’ять разів намагався атакувати в районах Вовчанська, Строївки та Дворічної, отримав відсіч. російські окупанти завдали 4 авіаудари із застосуванням 9 КАБів, 97 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 536 обстрілів позицій захисників України», – пишуть СОУ.

Протягом доби ЗС РФ втратили 80 військових, а також 80 одиниць озброєння та спецтехніки. Зокрема, українські захисники знищили танк, дві артсистеми, десять авто, 55 БпЛА, 79 укриттів, місце для зберігання боєприпасів та три стартові майданчики для запуску безпілотників.

Читайте також: Десять разів намагалися прорватися окупанти на Харківщині: Генштаб про результати

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 11:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де на Харківському напрямку точилися бої, а також, яку техніку ворога ліквідували ЗСУ, повідомили в ОТУВ «Харків».".