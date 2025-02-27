Більше 500 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів

Про те, де на Харківському напрямку точилися бої, а також, яку техніку ворога ліквідували ЗСУ, повідомили в ОТУВ «Харків».

«Минулої доби ворог п’ять разів намагався атакувати в районах Вовчанська, Строївки та Дворічної, отримав відсіч. російські окупанти завдали 4 авіаудари із застосуванням 9 КАБів, 97 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 536 обстрілів позицій захисників України», – пишуть СОУ.

Протягом доби ЗС РФ втратили 80 військових, а також 80 одиниць озброєння та спецтехніки. Зокрема, українські захисники знищили танк, дві артсистеми, десять авто, 55 БпЛА, 79 укриттів, місце для зберігання боєприпасів та три стартові майданчики для запуску безпілотників.