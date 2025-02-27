Больше полутысячи раз обстреляли россияне позиции ВСУ, выпустили 97 дронов
Фото: Генштаб ВСУ
О том, где на Харьковском направлении шли бои, а также, какую технику врага ликвидировали ВСУ, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг пять раз пытался атаковать в районах Волчанска, Строевки и Двуречной, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с применением 9 КАБов, 97 ударов дронами-камикадзе, также совершил 536 обстрелов позиций защитников Украины», – пишут СОУ.
В течение суток ВС РФ лишились 80 военных, а также 80 единиц вооружения и спецтехники. В частности, украинские защитники уничтожили танк, две артсистемы, десять авто, 55 БпЛА, 79 укрытий, место для хранения боеприпасов и три стартовые площадки для запуска беспилотников.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 11:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где на Харьковском направлении шли бои, а также, какую технику врага ликвидировали ВСУ, сообщили в ОТГВ «Харьков».".