Больше полутысячи раз обстреляли россияне позиции ВСУ, выпустили 97 дронов

О том, где на Харьковском направлении шли бои, а также, какую технику врага ликвидировали ВСУ, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пять раз пытался атаковать в районах Волчанска, Строевки и Двуречной, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с применением 9 КАБов, 97 ударов дронами-камикадзе, также совершил 536 обстрелов позиций защитников Украины», – пишут СОУ.

В течение суток ВС РФ лишились 80 военных, а также 80 единиц вооружения и спецтехники. В частности, украинские защитники уничтожили танк, две артсистемы, десять авто, 55 БпЛА, 79 укрытий, место для хранения боеприпасов и три стартовые площадки для запуска беспилотников.