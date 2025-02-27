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Больше полутысячи раз обстреляли россияне позиции ВСУ, выпустили 97 дронов

Украина 11:41   27.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше полутысячи раз обстреляли россияне позиции ВСУ, выпустили 97 дронов Фото: Генштаб ВСУ

О том, где на Харьковском направлении шли бои, а также, какую технику врага ликвидировали ВСУ, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пять раз пытался атаковать в районах Волчанска, Строевки и Двуречной, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с применением 9 КАБов, 97 ударов дронами-камикадзе, также совершил 536 обстрелов позиций защитников Украины», – пишут СОУ.

В течение суток ВС РФ лишились 80 военных, а также 80 единиц вооружения и спецтехники. В частности, украинские защитники уничтожили танк, две артсистемы, десять авто, 55 БпЛА, 79 укрытий, место для хранения боеприпасов и три стартовые площадки для запуска беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 11:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где на Харьковском направлении шли бои, а также, какую технику врага ликвидировали ВСУ, сообщили в ОТГВ «Харьков».".