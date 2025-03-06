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У Харкові зґвалтували і пограбували жінку: підозрюваного затримали

Суспільство 15:23   06.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові зґвалтували і пограбували жінку: підозрюваного затримали Фото: Харківська обласна прокуратура

24-річному харків’янину отримав підозру. За даними слідства, він напав на свою знайому в її квартирі.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що ввечері 3 березня фігурант перебував у гостях у своєї 40-річної знайомої на вулиці Зерновій. Чоловік, зазначають правоохоронці, став схиляти жінку до статевого акту, однак отримав відмову.

«Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував потерпілу. Перед тим, як піти з квартири, ґвалтівник ще й забрав у потерпілої готівкові кошти, які вона зберігала у себе вдома», – встановили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали ймовірного ґвалтівника. Зазначається, що раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.152 (зґвалтування) та ч. 4 ст.186 (грабіж) ККУ. Наразі він у СІЗО, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину доведуть, йому «світить» до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річному харків’янину отримав підозру. За даними слідства, він напав на свою знайому в її квартирі.".