У Харкові зґвалтували і пограбували жінку: підозрюваного затримали

24-річному харків’янину отримав підозру. За даними слідства, він напав на свою знайому в її квартирі.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що ввечері 3 березня фігурант перебував у гостях у своєї 40-річної знайомої на вулиці Зерновій. Чоловік, зазначають правоохоронці, став схиляти жінку до статевого акту, однак отримав відмову.

«Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував потерпілу. Перед тим, як піти з квартири, ґвалтівник ще й забрав у потерпілої готівкові кошти, які вона зберігала у себе вдома», – встановили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали ймовірного ґвалтівника. Зазначається, що раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.152 (зґвалтування) та ч. 4 ст.186 (грабіж) ККУ. Наразі він у СІЗО, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину доведуть, йому «світить» до 10 років тюрми.