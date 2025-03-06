На Харківщині судитимуть агентів ГРУ – прокуратура, які теракти готували

Правоохоронці передали до суду справи чотирьох чоловіків, які, за даними слідства, підірвали автоукраїнського захисника та готували низку інших терактів на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігуранти – інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних чоловіків. Слідство встановило, що їхнім куратором був бойовик спецназу так званої «ДНР», який співпрацює з російським ГРУ. Зокрема, він інструктував агентів та надавав їм вказівки через мережу «Телеграм».

«Зрадники вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області і передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками. Крім збору інформації, у червні 2024 року фігуранти підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого український захисник отримав тяжкі поранення», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці кажуть: до операції фігуранти готувались заздалегідь — стежили за переміщенням потерпілого, щоб у потрібний час закласти вибуховий пристрій під автівку. Крім цього, ймовірні агенти ГРУ збирались вчинити низку інших терактів. Одним з їхніх завдань було влаштувати аварію на залізничній колії.

«Паралельно з цим один з обвинувачених виготовив саморобний вибуховий пристрій, який сховав у посадці на території Харківського району, про що відзвітував куратору в месенджері. Одразу після цього зрадника затримали правоохоронці», – додали у прокуратурі.

Інших трьох фігурантів затримали у них вдома. Під час обшуків правоохоронці вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами.

Крім цього встановлено, що один з фігурантів був палким шанувальником «руського миру» і ділився своїми поглядами у проросійських чатах в телеграмі.

На суд чоловіки очікують, перебуваючи під вартою. Усім чотирьом фігурантам інкримінують держзраду. Також чоловікам закидають вчинення терористичного акту, придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Одного з них судитимуть ще й за фактами незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.