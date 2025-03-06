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На Харьковщине будут судить агентов ГРУ – прокуратура, какие теракты готовили

Общество 13:21   06.03.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине будут судить агентов ГРУ – прокуратура, какие теракты готовили Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дела четырех мужчин, которые, по данным следствия, подорвали авт оукраинского защитника и готовили ряд других терактов на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигуранты – инженер-программист, бывший военный и двое безработных мужчин. Следствие установило, что их куратором был боевик спецназа так называемой «ДНР», который сотрудничает с российским ГРУ. В частности, он инструктировал агентов и предоставлял им указания в Telegram.

«Предатели выискивали места дислокации украинских военных на территории Харькова и области и передавали собранные данные в виде изображений карты с соответствующими пометками. Кроме сбора информации, в июне 2024 года фигуранты взорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, в результате чего украинский защитник получил тяжелые ранения», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители говорят: к операции фигуранты готовились заранее — следили за перемещением потерпевшего, чтобы в нужное время заложить взрывное устройство под машину.

Кроме этого, вероятные агенты ГРУ собирались совершить ряд других терактов. Одной из их задач было устроить аварию на железнодорожном пути.

«Параллельно с этим один из обвиняемых изготовил самодельное взрывное устройство, которое спрятал в посадке на территории Харьковского района, о чем отчиталось куратору в мессенджере. Сразу после этого предателя задержали правоохранители», — добавили в прокуратуре.

Остальных троих фигурантов задержали у них дома. Во время обысков правоохранители изъяли взрывчатку, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами.

Кроме этого установлено, что один из фигурантов был ярым поклонником «русского мира» и делился своими взглядами в пророссийских чатах в Telegram.

Суда мужчины ожидают, находясь под стражей. Всем четырем фигурантам инкриминируют госизмену. Также мужчинам вменяют совершение террористического акта, приобретение, ношение, хранение и передачу взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Одного из них будут судить по фактам незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дела четырех мужчин, которые, по данным следствия, подорвали авт оукраинского защитника и готовили ряд других терактов на Харьковщине.".