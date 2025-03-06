В Харькове изнасиловали и ограбили женщину: подозреваемого задержали
24-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, он напал на свою знакомую в ее квартире.
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что вечером 3 марта фигурант находился в гостях у своей 40-летней знакомой на улице Зерновой. Мужчина, отмечают правоохранители, стал склонять женщину к половому акту, однако получил отказ.
«Угрожая физической расправой, злоумышленник изнасиловал потерпевшую. Перед тем как уйти из квартиры, насильник еще и забрал у потерпевшей наличные средства, которые она хранила у себя дома», — установили в прокуратуре.
Правоохранители задержали предполагаемого насильника. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч. 4 ст.186 (грабеж) УКУ. Сейчас он находится в СИЗО, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Если вину докажут, ему «светит» до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, он напал на свою знакомую в ее квартире.".