Live
  • Чт 06.03.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.25

В Харькове изнасиловали и ограбили женщину: подозреваемого задержали

Общество 15:23   06.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове изнасиловали и ограбили женщину: подозреваемого задержали Фото: Харьковская областная прокуратура

24-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, он напал на свою знакомую в ее квартире.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что вечером 3 марта фигурант находился в гостях у своей 40-летней знакомой на улице Зерновой. Мужчина, отмечают правоохранители, стал склонять женщину к половому акту, однако получил отказ.

«Угрожая физической расправой, злоумышленник изнасиловал потерпевшую. Перед тем как уйти из квартиры, насильник еще и забрал у потерпевшей наличные средства, которые она хранила у себя дома», — установили в прокуратуре.

Правоохранители задержали предполагаемого насильника. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч. 4 ст.186 (грабеж) УКУ. Сейчас он находится в СИЗО, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если вину докажут, ему «светит» до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: На Харьковщине будут судить агентов ГРУ – прокуратура, какие теракты готовили

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06
Взрыв прогремел в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» в многоэтажку (фото)
Взрыв прогремел в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» в многоэтажку (фото)
06.03.2025, 12:40
В Харькове раздался взрыв: предупреждали о БпЛА в направлении города
В Харькове раздался взрыв: предупреждали о БпЛА в направлении города
06.03.2025, 13:53
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
04.03.2025, 20:28
Терехов нашел деньги для строительства метро, домов и инфраструктуры – где
Терехов нашел деньги для строительства метро, домов и инфраструктуры – где
06.03.2025, 09:54
Где купили жители Харьковщины новые дома вместо разрушенных, сообщили в ОВА
Где купили жители Харьковщины новые дома вместо разрушенных, сообщили в ОВА
06.03.2025, 16:15

Новости по теме:

14:24
Напился из-за измены любимой и изнасиловал 17-летнюю: жителя Змиева посадили
16:28
Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд
14:15
Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину
11:47
Сбежал в Германию и изнасиловал там беременную: харьковчанин получил приговор
16:23
31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «В Харькове изнасиловали и ограбили женщину: подозреваемого задержали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, он напал на свою знакомую в ее квартире.".