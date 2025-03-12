Сьогодні 12 березня: яке свято та день в історії

12 березня 2000 року Папа Римський Іван Павло II публічно попросив вибачення за гріхи Католицької церкви перед людством. У 1940-му закінчилася радянсько-фінська (Зимова) війна. У 1930-му Махатма Ґанді вирушив у Соляний похід. У 1913-му заснували столицю Австралії місто Канберра. У 1863-му народився вчений Володимир Вернадський. У 1633-му польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі. У 1169-му відбулося розорення Києва військами “перших російських загарбників” – Андрія Боголюбського та коаліції північноруських князів.

Свята та пам’ятні дати 12 березня

12 березня – Всесвітній день боротьби із кіберцензурою.

Також сьогодні: День організації домашнього офісу, День сертифікованого дієтолога-нутріціолога (відзначають у другу середу березня), Всесвітній день ананаса.

12 березня в історії

12 березня 1169 року відбулося розграбування Києва військами напівполовецького князя Андрія Боголюбського та його союзників – коаліції північноруських князів. Докладніше.

12 березня 1633 року новообраний польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським та всієї Русі. Докладніше.

12 березня 1863 року народився вчений Володимир Вернадський. Докладніше.

12 березня 1913 року заснували столицю Австралії місто Канберра. Докладніше.

12 березня 1930 року Магатма Ґанді разом з однодумцями вирушив до Соляного походу. Докладніше.

12 березня 1940 року підписанням Московської мирної угоди закінчилася радянсько-фінська (або Зимова) війна. Докладніше.

12 березня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Кубою.

12 березня 2000 року Папа Римський Іван Павло II публічно попросив вибачення за гріхи Католицької Церкви перед людством. Це стало кульмінацією його папства, під час якого понтифік постійно перепрошував за неправильні вчинки католиків минулого. На той момент він вибачався вже майже 20 років – із 1982-го. Тоді Іван Павло II вперше публічно засудив помилки інквізиції. А далі каявся перед корінним населенням Америки та Африки за жорстокі дії європейських колонізаторів, визнавав провину церкви перед страченим інквізицією Галілео Галілеєм, вибачався за утиски перед жінками та навіть перед рок-музикантами.

12 березня 2000 року, у неділю, Папа взяв участь у месі Mea Culpa в Соборі святого Петра у Ватикані.

“79-річний понтифік був одягнений у важке фіолетове вбрання, колір якого символізував покаяння. Його перевезли через заповнену базиліку на платформі з колесами, і він із тремтячими руками (симптомом хвороби Паркінсона) читав свою проповідь, важко спираючись на свій срібний хлопець жезл. П’ять кардиналів і два єпископи по черзі запалювали канделябр, сповідуючись разом із ним у семи великих категоріях гріхів. Коли на вівтарі горіли всі сім свічок, Іван Павло обійняв розп’яття XV століття на знак пошани та покаяння”, — описувало ці події видання “Los Angeles Times”.

У проповіді містилося “перепрошення за католиків, які, прагнучи поширити Істину, не послуговувалися євангельським духом і чинили насильство до представників інших конфесій”, – пише Павло Зінченко, історик, засновник проєкту “Цей день в історії Католицької церкви”.

Також Папа перепросив за гріхи, що завдали шкоди єдності християн. Він вибачався перед жінками, різними расами та народами, до страждань яких була сліпа Католицька церква, та окремо – перед ізраїльським народом.

“Ініціатива була сприйнята всередині та поза межами церкви, що налічує мільярд членів, як сміливий, взірцевий заклик до самоаналізу та примирення. Деякі критики сказали, що цього недостатньо. Єврейські лідери висловили жаль, що не засудили мовчання Ватикану щодо Голокосту під час Другої світової війни. Іван Павло не звинувачував жодного католицького лідера, минулого чи теперішнього. Він не згадав жодного грішника на ім’я, пояснюючи, що тільки Бог може судити про індивідуальну відповідальність”, – зазначили в “LA Times”.

Також у промові не було вибачень за хрестові походи та дії інквізиції, хоча про це часто пишуть, згадуючи цю подію.

12 березня 2003 року померла Ярослава Стецько (Анна-Євгенія Музика) – українська політикиня та депутатка Верховної Ради трьох скликань. Детальніше.

Церковне свято 12 березня

12 березня вшановують пам’ять преподобного Феофана сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже цвітуть проліски – настав час орати землю.

Якщо на вербі з’явилися листочки, то можна сіяти ранні овочі та зелень.

Якщо день безхмарний, і сонце сильно гріє, то березень буде теплим.

Що не можна робити 12 березня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна буйно поводитися в дорозі: лаятися, співати тощо.