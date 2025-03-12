Сегодня 12 марта: какой праздник и день в истории

12 марта 2000 года Папа Римский Иоанн Павел ІІ публично извинился за грехи Католической церкви перед человечеством. В 1940-м окончилась советско-финская (Зимняя) война. В 1930-м Махатма Ганди отправился в Соляной поход. В 1913-м основали столицу Австралии город Канберра. В 1863-м родился ученый Владимир Вернадский. В 1633-м польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси. В 1169-м произошло разорение Киева войсками «первых российских захватчиков» – Андрея Боголюбского и коалиции североруских князей.

Праздники и памятные даты 12 марта

12 марта – Всемирный день борьбы с киберцензурой.

Также сегодня: День организации домашнего офиса, День сертифицированного диетолога-нутрициолога (отмечают во вторую среду марта), Всемирный день ананаса.

12 марта в истории

12 марта 1169 года произошло разграбление Киева войсками полуполовецкого князя Андрея Боголюбского и его союзников — коалиции северо-руских князей. Подробнее.

12 марта 1633 года новоизбранный польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси. Подробнее.

12 марта 1863 года родился ученый Владимир Вернадский. Подробнее.

12 марта 1913 года основали столицу Австралии город Канберра. Подробнее.

12 марта 1930 года Махатма Ганди вместе с единомышленниками отправился в Соляной поход. Подробнее.

12 марта 1940 года подписанием Московского мирного соглашения закончилась советско-финская (или Зимняя) война. Подробнее.

12 марта 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Кубой.

12 марта 2000 года Папа Римский Иоанн Павел ІІ публично извинился за грехи Католической Церкви перед человечеством. Это стало кульминацией его папства, во время которого понтифик постоянно извинялся за неправильные поступки католиков прошлого. На тот момент он извинялся уже почти 20 лет – с 1982-го. Тогда Иоанн Павел II впервые публично осудил ошибки инквизиции. А дальше каялся перед коренным населением Америки и Африки за жестокие действия европейских колонизаторов, признавал вину церкви перед казненным инквизицией Галилео Галилеем, извинялся за притеснения перед женщинами и даже — перед рок-музыкантами.

12 марта 2000 года, в воскресенье, Папа принял участие в мессе Mea Culpa в Соборе святого Петра в Ватикане.

«79-летний понтифик был одет в тяжелое фиолетовое одеяние, цвет которого символизировал покаяние. Его перевезли через заполненную базилику на платформе с колесами, и он с трясущимися руками (симптомом болезни Паркинсона) читал свою проповедь, тяжело опираясь на свой серебряный жезл. Пять кардиналов и два епископа по очереди зажигали канделябр, исповедуясь вместе с ним в семи больших категориях грехов. Когда на алтаре горели все семь свечей, Иоанн Павел обнял распятие XV века в знак уважения и покаяния», — описывало эти события издание «Los Angeles Times».

В проповеди содержалось «извинение за католиков, которые, стремясь распространить Истину, не пользовались евангельским духом и совершали насилие по отношению представителей других конфессий», — пишет Павел Зинченко, историк, основатель проекта «Этот день в истории Католической церкви».

Также Папа просил прощения за грехи, нанесшие вред единству христиан. Он извинялся перед женщинами, различными расами и народами, к страданиям которых была слепа Католическая церковь, и отдельно — перед израильским народом.

«Инициатива была воспринята внутри и вне церкви, насчитывающей миллиард членов, как смелый, образцовый призыв к самоанализу и примирению. Некоторые критики сказали, что этого недостаточно. Еврейские лидеры выразили сожаление, что не осудили молчание Ватикана по поводу Холокоста во время Второй мировой войны. Иоанн Павел не обвинял ни одного католического лидера, прошлого или настоящего. Он не упомянул ни одного грешника по имени, объясняя, что только Бог может судить об индивидуальной ответственности», – отметили в «LA Times».

Также в речи не было извинений за крестовые походы и действия инквизиции, хотя об этом часто пишут, упоминая это событие.

12 марта 2003 года умерла Ярослава Стецько (Анна-Евгения Музыка) – украинская политика и депутат Верховной Рады трех созывов. Подробнее.

Церковный праздник 12 марта

12 марта чтят память преподобного Феофана исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если уже цветут пролески – пора пахать землю.

Если на вербе появились листики, то можно сеять ранние овощи и зелень.

Если день безоблачный и солнце сильно греет, то март будет теплым.

Что нельзя делать 12 марта

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя буйно вести себя в дороге: ругаться, петь и т.д.