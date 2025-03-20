Дім горів на Харківщині: з вогню врятували літню жінку (фото)

На гасіння пожежі у приватному будинку в Берестинському районі рятувальники виїхали 20 березня о 13:45, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Відомо, що горів дім на площі 150 м кв.

«Під час проведення розвідки вогнеборці відшукали в осередку пожежі 72-річну жінку і врятували її, вивівши на свіже повітря», – додали рятувальники.

Вогонь локалізували о 14:04. Повністю загасили о 14:45. На місці працювали 11 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.

Причина виникнення загоряння встановлюється.