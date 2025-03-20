Дім горів на Харківщині: з вогню врятували літню жінку (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
На гасіння пожежі у приватному будинку в Берестинському районі рятувальники виїхали 20 березня о 13:45, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Відомо, що горів дім на площі 150 м кв.
«Під час проведення розвідки вогнеборці відшукали в осередку пожежі 72-річну жінку і врятували її, вивівши на свіже повітря», – додали рятувальники.
Вогонь локалізували о 14:04. Повністю загасили о 14:45. На місці працювали 11 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.
Причина виникнення загоряння встановлюється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врятували, ГСЧС в Харьковской области, пожежа, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На гасіння пожежі у приватному будинку в Берестинському районі рятувальники виїхали 20 березня о 13:45, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".