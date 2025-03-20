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Дім горів на Харківщині: з вогню врятували літню жінку (фото)

Суспільство 16:21   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Дім горів на Харківщині: з вогню врятували літню жінку (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На гасіння пожежі у приватному будинку в Берестинському районі рятувальники виїхали 20 березня о 13:45, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Відомо, що горів дім на площі 150 м кв.

«Під час проведення розвідки вогнеборці відшукали в осередку пожежі 72-річну жінку і врятували її, вивівши на свіже повітря», – додали рятувальники.

Вогонь локалізували о 14:04. Повністю загасили о 14:45. На місці працювали 11 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На гасіння пожежі у приватному будинку в Берестинському районі рятувальники виїхали 20 березня о 13:45, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".