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Дом горел на Харьковщине: из огня спасли пожилую женщину (фото)

Общество 16:21   20.03.2025
Виктория Яковенко
Дом горел на Харьковщине: из огня спасли пожилую женщину (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На тушение пожара в частном доме в Берестинском районе спасатели выехали 20 марта в 13:45, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Известно, что горел дом на площади 150 м кв.

«При проведении разведки пожарные отыскали в очаге пожара 72-летнюю женщину и спасли ее, выведя на свежий воздух», — добавили спасатели.

Огонь локализовали в 14:04. Полностью потушили — в 14:45. На месте работали 11 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На тушение пожара в частном доме в Берестинском районе спасатели выехали 20 марта в 13:45, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".