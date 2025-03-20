Дом горел на Харьковщине: из огня спасли пожилую женщину (фото)

На тушение пожара в частном доме в Берестинском районе спасатели выехали 20 марта в 13:45, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Известно, что горел дом на площади 150 м кв.

«При проведении разведки пожарные отыскали в очаге пожара 72-летнюю женщину и спасли ее, выведя на свежий воздух», — добавили спасатели.

Огонь локализовали в 14:04. Полностью потушили — в 14:45. На месте работали 11 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Причина возникновения возгорания устанавливается.