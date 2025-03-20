Дом горел на Харьковщине: из огня спасли пожилую женщину (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
На тушение пожара в частном доме в Берестинском районе спасатели выехали 20 марта в 13:45, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Известно, что горел дом на площади 150 м кв.
«При проведении разведки пожарные отыскали в очаге пожара 72-летнюю женщину и спасли ее, выведя на свежий воздух», — добавили спасатели.
Огонь локализовали в 14:04. Полностью потушили — в 14:45. На месте работали 11 спасателей и три единицы техники ГСЧС.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС в Харьковской области, пожары, спасли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На тушение пожара в частном доме в Берестинском районе спасатели выехали 20 марта в 13:45, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".