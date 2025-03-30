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Пожежі через атаки росіян вирували у Боровій та Куп’янську на Харківщині

Події 08:45   30.03.2025
Оксана Якушко
Пожежі через атаки росіян вирували у Боровій та Куп’янську на Харківщині

За добу на Харківщині зафіксували 13 пожеж через обстріл росіян, повідомили у ДСНС.

Протягом доби з 29 по 30 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 76 разів виїздили на виклики, 64 – на ліквідацію пожеж.

Вранці росіяни завдали масованих ударів РСЗВ по селищу Борова Ізюмського району. Через це зруйновані та пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На території приватного домоволодіння горів сінник на площі 100 м₂. Постраждав 75-річний місцевий мешканець, який отримав осколкове поранення щоки.

Ще одна пожежа, що виникла через удар російського безпілотника, сталася вдень у Куп’янську. Горіли житловий будинок та автівка на загальній площі 70 м₂.

Увечері росіяни атакували БпЛА Холодногірський, Шевченківський та Київський райони Харкова. Було 6 осередків займання. Зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені офісні будівлі, медзаклад, торгівельні об’єкти, гаражі та автомобілі.

Один БпЛА влучив безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 100 м₂. З-під завалів рятувальники витягнули постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Загалом за попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу 2 особи загинуло, 25 постраждало.

Також за добу вогнеборці ліквідували 50 пожеж в екосистемах на загальній площі 37 га.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині зафіксували 13 пожеж через обстріл росіян, повідомили у ДСНС.".